Découverte de l’orgue du temple de la rue de Maguelone à Montpellier, Temple Maguelone, Montpellier

Informations pratiques

Découverte de l’orgue du temple de la rue de Maguelone à Montpellier Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Maguelone Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’orgue du temple a une année d’existence et constitue désormais un élément important du patrimoine du lieu et de la vie culturelle montpelliéraine.

En complément des visites du temple traditionnellement organisées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un éclairage spécifique sera proposé autour de cet instrument.

À l’aide de projections, le public découvrira les principes fondamentaux du fonctionnement d’un orgue, ainsi que l’histoire du projet : sa naissance, son élaboration, sa création, son financement et ses objectifs. La présentation abordera ensuite la composition de l’instrument, ses caractéristiques et le répertoire musical qu’il permet d’interpréter.

Un temps d’échange permettra de répondre aux questions du public. Pour conclure, quelques organistes de l’AOTM, Les Amis de l’Orgue du Temple de Maguelone, feront entendre l’orgue lors d’un petit concert d’environ 20 minutes.

François Devienne, président de l’AOTM.

Temple Maguelone 25 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467921927 https://montpellier.epudf.org

L’orgue du temple a une année d’existence et constitue désormais un élément important du patrimoine du temple et de la vie culturelle montpelliéraine. Il nous a donc semblé intéressant de proposer, à…

©AOTM