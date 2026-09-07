Découverte de Saint-Quentin-la-Poterie, capitale de la céramique – Ville & Métiers d’Art, Office Culturel – La Maison, Capitale de la Céramique, Saint-Quentin-la-Poterie
samedi 19 septembre 2026 · Office Culturel - La Maison, Capitale de la Céramique · Saint-Quentin-la-Poterie
Informations pratiques
Découverte de Saint-Quentin-la-Poterie, capitale de la céramique – Ville & Métiers d’Art 19 et 20 septembre Office Culturel – La Maison, Capitale de la Céramique Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pourquoi tourner au tour du pot ?
Depuis le Moyen Âge, la terre façonne l’histoire locale de Saint-Quentin-la-Poterie. Entre objets utilitaires, créations artistiques et décoratives, les 45 artisans d’art du village vous feront découvrir des créations uniques réalisées entièrement par leurs soins dans leurs ateliers.
Votre visite se trouvera enrichie par la collection du Musée de la Poterie Méditerranéenne, par les expositions de la Galerie Terra Viva (céramique contemporaine) et par des cours de poterie à l’Atelier Terre ou des stages dans certains ateliers du village.
Office Culturel – La Maison, Capitale de la Céramique 15 rue du docteur blanchard saint, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie
Pourquoi tourner au tour du pot ?
© Christine Réfalo
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