Visite commentée du vieux four : retours aux sources, Vieux four, Saint-Quentin-la-Poterie
samedi 19 septembre 2026 · Vieux four · Saint-Quentin-la-Poterie
Informations pratiques
Visite commentée du vieux four : retours aux sources 19 et 20 septembre Vieux four Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez d’un rendez-vous privilégié avec le vieux four de Saint-Quentin-la-Poterie, datant du XVIIIe siècle, exceptionnellement ouvert au public.
Remarquablement conservé, ce four est l’un des derniers témoins d’un artisanat lié à la production de terre cuite, dont il subsiste aujourd’hui très peu d’exemplaires.
La visite sera commentée par ses propriétaires, Roger et Thérèse.
Vieux four Place de la liberté, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie
Rendez-vous privilégié avec le vieux four de Saint-Quentin-la-Poterie datant du 18ème siècle pour une ouverture exceptionnelle. En effet, ce four est un des derniers témoins d’un artisanat lié à la à…
©Alamy
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