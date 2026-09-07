Visite commentée du vieux four : retours aux sources, Vieux four, Saint-Quentin-la-Poterie

Informations pratiques

Visite commentée du vieux four : retours aux sources 19 et 20 septembre Vieux four Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’un rendez-vous privilégié avec le vieux four de Saint-Quentin-la-Poterie, datant du XVIIIe siècle, exceptionnellement ouvert au public.

Remarquablement conservé, ce four est l’un des derniers témoins d’un artisanat lié à la production de terre cuite, dont il subsiste aujourd’hui très peu d’exemplaires.

La visite sera commentée par ses propriétaires, Roger et Thérèse.

Vieux four Place de la liberté, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie

Rendez-vous privilégié avec le vieux four de Saint-Quentin-la-Poterie datant du 18ème siècle pour une ouverture exceptionnelle. En effet, ce four est un des derniers témoins d’un artisanat lié à la à…

©Alamy