Découverte de Scratch SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Découverte de Scratch

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-12 17:00:00
fin : 2026-03-12 19:00:00

2026-03-12

Découverte générale de Scratch ou son équivalent (logiciel d’initiation au codage)
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

General introduction to Scratch or its equivalent (introductory coding software)
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Allgemeine Entdeckung von Scratch oder einem gleichwertigen Programm (Software zur Einführung in die Kodierung)
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Introduzione generale a Scratch o al suo equivalente (software di codifica introduttivo)
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Introducción general a Scratch o su equivalente (software de codificación introductorio)
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)

