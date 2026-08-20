Découverte de Wikipédia, Openstreetmap et logiciels libres, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Découverte de Wikipédia, Openstreetmap et logiciels libres 7 novembre et 5 décembre Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00

Samedi 7 novembre 14h-18h

Samedi 5 décembre 14h-18h

Venez découvrir et enrichir ces deux outils collaboratifs.

Un groupe de wikipédiens et de mappeurs toulousains vous accueille et répond à vos questions sur ces deux outils collaboratifs, leur fonctionnement et leurs possibilités. Et pourquoi pas en profiter pour faire votre 1re contribution ?

Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée)

À partir de 12 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre des Explorations Numériques – EXplorations WE lancement