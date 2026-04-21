Découverte des abeilles de la ferme pédagogique Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues

Martigues

Découverte des abeilles de la ferme pédagogique

Mercredi 13 mai 2026 de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45.

Mercredi 20 mai 2026 de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45. Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-20

Découverte du rucher pédagogique à la Ferme pédagogique du Grand Parc de Figuerolles pour comprendre l’importance des pollinisateurs et encourager la multiplication des mesures de protection des abeilles. Gratuit sur inscription.

L’abeille fait plusieurs métiers au fil de sa vie. Elle est d’abord nourrice, puis elle fabrique la cire et nettoie. Ensuite elle devient gardienne et enfin butineuse quand elle sort visiter les fleurs. .

Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 00 biodiversite@ville-martigues.fr

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English :

Discover the educational apiary at the Ferme pédagogique du Grand Parc de Figuerolles to understand the importance of pollinators and encourage more measures to protect bees. Free with registration.

L’événement Découverte des abeilles de la ferme pédagogique Martigues a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Martigues