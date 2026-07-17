Découverte des abeilles en famille La Colporteuse Argentonnay

Informations pratiques

Argentonnay

Découverte des abeilles en famille

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-28 2026-09-16

À partir de 3 ans, découvrez les abeilles en famille, avec une animation sensorielle d’une heure pour découvrir le monde des abeilles.

Goûter proposé à prix libre sur place.

Pensez à réserver votre place au 05 49 65 22 53 , animation gratuite et sur adhésion (7€/personne et 20€/famille). .

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

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English : Découverte des abeilles en famille

L’événement Découverte des abeilles en famille Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais