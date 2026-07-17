UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Argentonnay

Découverte des abeilles en famille La Colporteuse Argentonnay

vendredi 17 juillet 2026 · La Colporteuse · Argentonnay

Découverte des abeilles en famille La Colporteuse Argentonnay

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Colporteuse
Adresse
Château de Sanzay
Ville
79150 Argentonnay
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Argentonnay

Découverte des abeilles en famille

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-28 2026-09-16

À partir de 3 ans, découvrez les abeilles en famille, avec une animation sensorielle d’une heure pour découvrir le monde des abeilles.
Goûter proposé à prix libre sur place.
Pensez à réserver votre place au 05 49 65 22 53 , animation gratuite et sur adhésion (7€/personne et 20€/famille).   .

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53  biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des abeilles en famille

L’événement Découverte des abeilles en famille Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Argentonnay (Deux-Sèvres)