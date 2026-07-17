Découverte des abeilles en famille La Colporteuse Argentonnay
vendredi 17 juillet 2026 · La Colporteuse · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Découverte des abeilles en famille
La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-28 2026-09-16
À partir de 3 ans, découvrez les abeilles en famille, avec une animation sensorielle d’une heure pour découvrir le monde des abeilles.
Goûter proposé à prix libre sur place.
Pensez à réserver votre place au 05 49 65 22 53 , animation gratuite et sur adhésion (7€/personne et 20€/famille). .
La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 biodiversite.lacolporteuse@gmail.com
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English : Découverte des abeilles en famille
L’événement Découverte des abeilles en famille Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais
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