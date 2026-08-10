Fêtes des escargots MFR de Boësse Argentonnay

Informations pratiques

Argentonnay

Fêtes des escargots

MFR de Boësse 50 rue de la paix Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des fêtes de Boësse vous propose le Fête des Escargots.

L’après midi sera animée par un concours de gros palets à 14h30, une structure gonflable et la présence de la ludothèque de Nueil-Les-Aubiers.

Restauration avec le menu de la soirée (melon ou escargots, jambon grillé, frites, fromage et éclair au chocolat) ainsi qu’un stand de snack.

Une banda et un Dj se chargeront de l’animation musicale. .

MFR de Boësse 50 rue de la paix Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.boesse@laposte.net

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English : Fêtes des escargots

L’événement Fêtes des escargots Argentonnay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Bocage Bressuirais