Découverte des ânes et chevaux normands Maison du Parc Perche en Nocé
Découverte des ânes et chevaux normands Maison du Parc Perche en Nocé mardi 21 juillet 2026.
Perche en Nocé
Découverte des ânes et chevaux normands
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Découverte des ânes et chevaux normands
Les 21 juillet et 11 août
A la Maison du Parc, domaine de Courboyer à Perche-en-Nocé
Programme de 10h à 12h30
Découverte des ânes normands
ateliers pansage, câlinouthérapie et balades avec des ânes bâtés.
De 14h à 17h
Présentation des races normandes et de leurs disciplines
Garnir un cheval et des ânes d’attelage
Le Percheron et son attelage de tradition
Attelage sportif d’ânes
Percheron monté .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Découverte des ânes et chevaux normands
L’événement Découverte des ânes et chevaux normands Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-18 par PNRP
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