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Découverte des ânes et chevaux normands Maison du Parc Perche en Nocé

Découverte des ânes et chevaux normands Maison du Parc Perche en Nocé mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : Courboyer

Ville : 61340 Perche en Nocé

Département : Orne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Perche en Nocé

Découverte des ânes et chevaux normands

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11

Découverte des ânes et chevaux normands
Les 21 juillet et 11 août
A la Maison du Parc, domaine de Courboyer à Perche-en-Nocé
Programme de 10h à 12h30
Découverte des ânes normands
ateliers pansage, câlinouthérapie et balades avec des ânes bâtés.
De 14h à 17h
Présentation des races normandes et de leurs disciplines
Garnir un cheval et des ânes d’attelage
Le Percheron et son attelage de tradition
Attelage sportif d’ânes
Percheron monté   .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 

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English : Découverte des ânes et chevaux normands

L’événement Découverte des ânes et chevaux normands Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-18 par PNRP

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