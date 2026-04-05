Découverte des ânes et chevaux normands Maison du Parc Perche en Nocé mardi 21 juillet 2026.

Perche en Nocé

Découverte des ânes et chevaux normands

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Découverte des ânes et chevaux normands

Les 21 juillet et 11 août

A la Maison du Parc, domaine de Courboyer à Perche-en-Nocé

Programme de 10h à 12h30

Découverte des ânes normands

ateliers pansage, câlinouthérapie et balades avec des ânes bâtés.

De 14h à 17h

Présentation des races normandes et de leurs disciplines

Garnir un cheval et des ânes d’attelage

Le Percheron et son attelage de tradition

Attelage sportif d’ânes

Percheron monté .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Découverte des ânes et chevaux normands

L’événement Découverte des ânes et chevaux normands Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-18 par PNRP