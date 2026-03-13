Atelier famille Mes premiers bocaux lactofermentés Maison du Parc Perche en Nocé

Atelier famille Mes premiers bocaux lactofermentés

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 17:30:00

Date(s) :

2026-07-20

La lactofermentation est une technique ancestrale de conservation des légumes. Economique et écologique, elle est très simple à réaliser.

Lors de cet atelier encadré par Lucie Arribard vous découvrirez aussi les nombreux bienfaits de la lactofermentation sur le plan de la santé. Vous dégusterez des produits lactofermentés puis vous apprendrez à confectionner vos bocaux selon deux techniques de base afin de devenir autonome sur cette technique de conservation.

Venez avec vos bocaux vides, repartez avec vos bocaux pleins et une fiche recettes.

Réservation avant le 19 juillet avant midi.

5€ .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Atelier famille Mes premiers bocaux lactofermentés

L’événement Atelier famille Mes premiers bocaux lactofermentés Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-13 par PNRP