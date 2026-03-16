 Carnet de voyage par monts et par vaux Maison du Parc Perche en Nocé

Carnet de voyage par monts et par vaux

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Croquis de terrain, collage de petits éléments, création poétique, prise de notes… autant

de modes d’expression à utiliser et combiner pour que chacun compose un carnet d’exploration du bocage au cours d’une promenade pédestre au long cours et commentée. Débutants bienvenus.

Réservation jusqu’à 12h30 la veille.

Tout public; enfants : 7 ans minimum, accompagnés d’un adulte

Prévoir bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo, pique-nique, siège pliant et petit nécessaire de dessin pour ceux qui en ont, sinon fourni sur place. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Carnet de voyage par monts et par vaux

L’événement Carnet de voyage par monts et par vaux Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-16 par PNRP