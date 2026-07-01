Après-midi jeux Nocé Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Après-midi jeux

Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Rejoignez-nous à la médiathèque de Nocé (au 22 rue Modeste Romet) pour un moment de convivialité jeux de société, jeux en bois, livres-jeux, goûter.

Gratuit, ouvert à tous. .

Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 27 60

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche