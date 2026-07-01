AGENDA · Perche en Nocé
Après-midi jeux Nocé Perche en Nocé
mercredi 29 juillet 2026 · Nocé · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Après-midi jeux
Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Rejoignez-nous à la médiathèque de Nocé (au 22 rue Modeste Romet) pour un moment de convivialité jeux de société, jeux en bois, livres-jeux, goûter.
Gratuit, ouvert à tous. .
Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 27 60
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche
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