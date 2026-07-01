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AGENDA · Perche en Nocé

Après-midi jeux Nocé Perche en Nocé

mercredi 29 juillet 2026 · Nocé · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Nocé
Adresse
22 Rue Modeste Romet
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Après-midi jeux

Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Rejoignez-nous à la médiathèque de Nocé (au 22 rue Modeste Romet) pour un moment de convivialité jeux de société, jeux en bois, livres-jeux, goûter.

Gratuit, ouvert à tous.   .

Nocé 22 Rue Modeste Romet Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 27 60 

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche

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