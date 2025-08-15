Festival de musiques « L’Oreille du Perche » Perche en Nocé
Festival de musiques « L’Oreille du Perche » Perche en Nocé jeudi 23 juillet 2026.
Festival de musiques « L’Oreille du Perche »
Nocé Perche en Nocé Orne
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-23
fin : 2026-07-26
2026-07-23
Cinquième édition du festival de musiques L’Oreille du Perche qui se déroulera du 23 au 26 juillet.
Lieux à définir. .
Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
