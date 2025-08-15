Festival de musiques « L’Oreille du Perche » Perche en Nocé

Festival de musiques « L’Oreille du Perche » Perche en Nocé jeudi 23 juillet 2026.

Festival de musiques « L’Oreille du Perche »

Nocé Perche en Nocé Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-23

fin : 2026-07-26

2026-07-23

Cinquième édition du festival de musiques L’Oreille du Perche qui se déroulera du 23 au 26 juillet.

Lieux à définir. .

Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

