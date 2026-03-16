Visite découverte du conservatoire de l’abeille noire Maison du Parc Perche en Nocé
Visite découverte du conservatoire de l’abeille noire Maison du Parc Perche en Nocé mercredi 22 juillet 2026.
Visite découverte du conservatoire de l’abeille noire
Maison du Parc COURBOYER Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez découvrir le conservatoire de l’abeille noire du Perche en vous approchant au plus près des colonies d’abeilles accompagné d’apiculteurs chevronnés du CETA.
Dégustez enfin le fruit de leur labeur, le miel de Courboyer.
Réservation jusqu’à midi la veille .
Maison du Parc COURBOYER Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Visite découverte du conservatoire de l’abeille noire
L’événement Visite découverte du conservatoire de l’abeille noire Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-16 par PNRP