Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 11 juillet 2026.

Perche en Nocé

Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté

Préaux du Perche Eglise Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Trois musiciens (violon, violoncelle et flûte) et une soprano.

Concert organisé par Préaux Patrimoine en partenariat avec l’association Musica Pertica.

Pratique en l’église Saint Germain. Réservation conseillée. .

Préaux du Perche Eglise Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 81 95 43 35

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English : Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté

L’événement Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche