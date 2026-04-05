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Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Préaux du Perche Perche en Nocé

Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Préaux du Perche

Adresse : Eglise

Ville : 61340 Perche en Nocé

Département : Orne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Perche en Nocé

Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté

Préaux du Perche Eglise Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Trois musiciens (violon, violoncelle et flûte) et une soprano.

Concert organisé par Préaux Patrimoine en partenariat avec l’association Musica Pertica.

Pratique en l’église Saint Germain. Réservation conseillée.   .

Préaux du Perche Eglise Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 81 95 43 35 

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English : Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté

L’événement Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche

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