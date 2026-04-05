Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Préaux du Perche Perche en Nocé
Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 11 juillet 2026.
Perche en Nocé
Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté
Préaux du Perche Eglise Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Trois musiciens (violon, violoncelle et flûte) et une soprano.
Concert organisé par Préaux Patrimoine en partenariat avec l’association Musica Pertica.
Pratique en l’église Saint Germain. Réservation conseillée. .
Préaux du Perche Eglise Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 81 95 43 35
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English : Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté
L’événement Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche
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