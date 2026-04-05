Atelier famille herboristerie Secrets des plantes Maison du Parc Perche en Nocé

Perche en Nocé

Atelier famille herboristerie Secrets des plantes

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Evelyne, de l’association Jardin de Simples, vous invite à vous émerveiller des secrets des plantes, de manière ludique et dynamique. Au programme de cet atelier, différentes activités de découverte autour du jardin de Simples présent sur le site de la Maison du Parc pot des druides, composition de tisane, macération huileuse…

Pour remporter vos préparations, apportez plusieurs petits pots par personne tout le monde participe !

AGE Min 6 ans accompagné d’un adulte.

Prévoir petits pots en verre avec couvercle.

Réservation AVANT LE 28 juillet 12H .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Atelier famille herboristerie Secrets des plantes

L’événement Atelier famille herboristerie Secrets des plantes Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP