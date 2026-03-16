Couture Zéro déchet Maison du Parc Perche en Nocé
Couture Zéro déchet Maison du Parc Perche en Nocé mercredi 22 juillet 2026.
Couture Zéro déchet
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Des emballages toujours utiles ? et si on faisait différemment sortons les machines à coudre
Au cours de cet atelier zéro déchet pour le transport ou le stockage des aliments , venez fabriquer avec La Boîte à Outils et le PNRP avec nous vos pochettes à sandwich ou goûter réutilisables, charlottes à plat, sacs de course pliable (réalisation au choix selon votre niveau).
8 ans accompagné d’un adulte.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille 12h au 02 33 25 70 10 .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Couture Zéro déchet
L’événement Couture Zéro déchet Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-16 par PNRP