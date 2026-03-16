Couture Zéro déchet Maison du Parc Perche en Nocé

Couture Zéro déchet

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Des emballages toujours utiles ? et si on faisait différemment sortons les machines à coudre

Au cours de cet atelier zéro déchet pour le transport ou le stockage des aliments , venez fabriquer avec La Boîte à Outils et le PNRP avec nous vos pochettes à sandwich ou goûter réutilisables, charlottes à plat, sacs de course pliable (réalisation au choix selon votre niveau).

8 ans accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire jusqu’à la veille 12h au 02 33 25 70 10 .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Couture Zéro déchet

L’événement Couture Zéro déchet Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-16 par PNRP