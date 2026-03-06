Histoire d’apprendre visite guidée costumée pour enfants du manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé
Histoire d’apprendre visite guidée costumée pour enfants du manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé mercredi 8 juillet 2026.
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Visite costumée pour les enfants. Pourquoi ne pas s’habiller comme à la Renaissance ? Laissez-vous conter l’histoire du manoir de Courboyer, en tenues du XVIe siècle (costumes sur place). Goûter rafraîchissant à la fin de la visite.
Réservation obligatoire en fonction de la taille des costumes et dans la limite de 15 personnes
9 costumes pour filles 3×6 ans, 3×8 ans, 3×10 ans
9 costumes pour garçon 2×4 ans, 4×6 ans, 2×8 ans et 1×10 ans.
Tarifs 16 ans et plus 6€
5-15 ans 4€
gratuit moins de 5 ans .
Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
