Histoire d’apprendre visite guidée costumée pour enfants du manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé

Visite costumée pour les enfants. Pourquoi ne pas s’habiller comme à la Renaissance ? Laissez-vous conter l’histoire du manoir de Courboyer, en tenues du XVIe siècle (costumes sur place). Goûter rafraîchissant à la fin de la visite.

Réservation obligatoire en fonction de la taille des costumes et dans la limite de 15 personnes

9 costumes pour filles 3×6 ans, 3×8 ans, 3×10 ans

9 costumes pour garçon 2×4 ans, 4×6 ans, 2×8 ans et 1×10 ans.

Tarifs 16 ans et plus 6€

5-15 ans 4€

gratuit moins de 5 ans .

Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

English : Histoire d’apprendre visite guidée costumée pour enfants du manoir de Courboyer

