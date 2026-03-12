Vide-dressing des copines à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé

Vide-dressing des copines à la Maison Nocé

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Vêtements, bijoux, maroquinerie… on déballe tout pour vous et à petits prix !

Pratique à la Maison Nocé (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. .

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Vide-dressing des copines à la Maison Nocé

L’événement Vide-dressing des copines à la Maison Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CdC Coeur du Perche