Vide-dressing des copines à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé
Vide-dressing des copines à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé samedi 20 juin 2026.
Vide-dressing des copines à la Maison Nocé
Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Vêtements, bijoux, maroquinerie… on déballe tout pour vous et à petits prix !
Pratique à la Maison Nocé (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. .
Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-dressing des copines à la Maison Nocé
L’événement Vide-dressing des copines à la Maison Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CdC Coeur du Perche