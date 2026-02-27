Balades attelées sur le domaine de Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé

Perche en Nocé

Balades attelées sur le domaine de Courboyer

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Au rythme des pas des chevaux percherons, venez découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son manoir du XVe siècle et ses caractéristiques naturelles. Moyen ludique et pratique, l’attelage permet une meilleure accessibilité au site.

☎ Renseignement au 02 33 25 70 10

Payant .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Balades attelées sur le domaine de Courboyer

L’événement Balades attelées sur le domaine de Courboyer Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-27 par PNRP