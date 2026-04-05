Atelier famille Empreintes végétales en positif et négatif Maison du Parc Perche en Nocé
mercredi 5 août 2026 · Maison du Parc · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Atelier famille Empreintes végétales en positif et négatif
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Réalisation d’empreinte de feuilles sur un carré de tissu en coton, grâce à une recette médiévale de l’encre au fer, à base de tanin…
14h0-17h00.
Réservation jusqu’à 12h0 la veille.
5€/participant. .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Atelier famille Empreintes végétales en positif et négatif
L’événement Atelier famille Empreintes végétales en positif et négatif Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP
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