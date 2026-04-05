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AGENDA · Perche en Nocé

Atelier famille Empreintes végétales en positif et négatif Maison du Parc Perche en Nocé

mercredi 5 août 2026 · Maison du Parc · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison du Parc
Adresse
Courboyer
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Atelier famille Empreintes végétales en positif et négatif

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Réalisation d’empreinte de feuilles sur un carré de tissu en coton, grâce à une recette médiévale de l’encre au fer, à base de tanin…
14h0-17h00.
Réservation jusqu’à 12h0 la veille.
5€/participant.   .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 

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English : Atelier famille Empreintes végétales en positif et négatif

L’événement Atelier famille Empreintes végétales en positif et négatif Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP

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