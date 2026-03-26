Plaidoyer pour la Nuit Maison du Parc Perche en Nocé

Plaidoyer pour la Nuit

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:45:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Diminuer l’éclairage nocturne tout en satisfaisant les besoins humains de vision et de sécurité permet évidemment de limiter la consommation d’énergie.

Cela permet également de préserver la Nuit ; la Nuit et les animaux et plantes qui la peuplent, perturbés bien souvent par un trop plein de lumière. La Nuit et les corps célestes qu’elle révèle, et qui s’estompent ou disparaissent quand cliquètent les interrupteurs…

Un tour d’horizon des effets néfastes du trop éclairer , quelques idées pour en sortir, un zeste d’astronomie appliquée, une pincée de naturalisme…

Que vive la Nuit !

Tout public

Gratuit

Prévoir bonnes chaussures et lampe de poche

Réservation obligatoire jusqu’à la veille 12h au 02 33 25 70 10 .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plaidoyer pour la Nuit

L’événement Plaidoyer pour la Nuit Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-26 par PNRP