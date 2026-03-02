Samedi de l’Histoire, atelier famille la mode à la Renaissance. Manoir de Courboyer Perche en Nocé

Samedi de l’Histoire, atelier famille la mode à la Renaissance.

Manoir de Courboyer

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 16:30:00

2026-07-11

Atelier famille La mode à la Renaissance.

Le temps d’un après-midi, plongez dans l’histoire du costume… et de ses dessous !

À travers manipulations, échanges et jeux participatifs, découvrez comment, à la Renaissance, la silhouette se façonne, comment on s’habille — et surtout comment on fabrique vêtements, accessoires et apparences. Une exploration tactile et ludique, pour comprendre pourquoi l’habit faisait (vraiment) le moine.

Sur réservation, de 14h30 à 16h30.

Tarifs 16 ans et + 6€

5-15 ans 4€

gratuit moins de 5 ans .

Manoir de Courboyer Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

