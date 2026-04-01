Visite guidée du manoir de Courboyer Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé
Visite guidée du manoir de Courboyer Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé jeudi 9 juillet 2026.
Perche en Nocé
Visite guidée du manoir de Courboyer
Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21
Pendant une heure, venez vous plonger dans l’histoire du manoir de Courboyer. Pour une visite guidée historique du lieu, de sa charpente ou de sa cave de vieillissement de Calvados. Il y en aura pour tous les goûts.
14h visite architectural et historique du manoir de Couboyer.
15h visite de la charpente du manoir, architecture et restauration.
16h visite de la cave de vieillissement de Calvados.
Tous les jeudis et vendredis du 9 juillet inclus au 21 août inclus.
Tarifs
16 ans et plus 6€
5-15 ans 4€
gratuit moins de 5 ans .
Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
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English : Visite guidée du manoir de Courboyer
L’événement Visite guidée du manoir de Courboyer Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-27 par PNRP
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