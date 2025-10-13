Festival de musiques L’Oreille du Perche Hâl, le voyage amoureux Préaux-du-Perche Perche en Nocé

Festival de musiques L’Oreille du Perche Hâl, le voyage amoureux

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé Orne

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

2026-07-26

Dans le cadre de la 5ème édition du Festival de musiques L’Oreille du Perche, Hâl, le voyage amoureux Musique du monde, Iran, Inde, Irlande.

La quête du Hâl, cet état extatique tout à la fois d’éveil et d’oubli de soi, est le fil d’or de cette création d’orfèvre du zarb franco-iranien Keyvan Chemirani.

Avec Maryam Chemirani, voix Sylvain Barou, flûtes celtiques, bansouri, duduk, neyanban Bijan Chemirani,

zarb, percussions, saz Keyvan Chemirani, zarb, percussions, santur.

Pratique en l’église Saint Germain. .

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

