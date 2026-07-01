Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs Préaux du Perche Perche en Nocé
dimanche 19 juillet 2026 · Préaux du Perche · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs
Préaux du Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Dans le cadre du Festival Moulin Blanchard hors les murs #2, le Moulin Blanchard vous convie à une rencontre exceptionnelle avec l’artiste américaine ‘Alma, autrice de l’exposition Seven + one qui expose jusqu’au 19 juillet à la mairie de Préaux-du-Perche. .
Préaux du Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs
L’événement Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche
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