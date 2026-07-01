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AGENDA · Perche en Nocé

Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs Préaux du Perche Perche en Nocé

dimanche 19 juillet 2026 · Préaux du Perche · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Préaux du Perche
Adresse
4 Place Saint Germain
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs

Préaux du Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Dans le cadre du Festival Moulin Blanchard hors les murs #2, le Moulin Blanchard vous convie à une rencontre exceptionnelle avec l’artiste américaine ‘Alma, autrice de l’exposition Seven + one qui expose jusqu’au 19 juillet à la mairie de Préaux-du-Perche.   .

Préaux du Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie  

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English : Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs

L’événement Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche

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