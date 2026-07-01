Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs Préaux du Perche Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs

Préaux du Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre du Festival Moulin Blanchard hors les murs #2, le Moulin Blanchard vous convie à une rencontre exceptionnelle avec l’artiste américaine ‘Alma, autrice de l’exposition Seven + one qui expose jusqu’au 19 juillet à la mairie de Préaux-du-Perche. .

Préaux du Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs

L’événement Rencontre avec l’artiste ‘ALMA Festival Moulin Blanchard Hors les murs Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche