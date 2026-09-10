Découverte des bornes frontières minières, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot

Informations pratiques

Découverte des bornes frontières minières 19 et 20 septembre Les Hautes-Mynes du Thillot Vosges

Chaussures fermées obligatoires, vêtements adaptés. Prévoir de l’eau. Très bon marcheurs. Durée de la visite : 3h environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exceptionnellement, vous pourrez découvrir les bornes frontières, séparant les exploitations minières du Thillot et de Château-Lambert. Ces bornes ont été mises en place par les mineurs au XVIIe siècle afin de régler le conflit sur l’appartenance des filons de cuivre entre les Lorrains et les Bourguignons.

Randonnée difficile : 3,5 km, 200m de dénivelé positif.

Les Hautes-Mynes du Thillot 47 Rue de la Gare, 88160 Le Thillot, France Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33329250333 https://www.hautesmynes.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 25 03 33 »}] Dans la montagne du Thillot, la production de cuivre commence en 1560 et prend un essor remarquable. Des mines sont ouvertes en grand nombre sur le versant nord (lorrain) des montagnes surplombant la rive sud de la Moselle. La richesse des filons et le savoir-faire des mineurs engendrent une activité minière qui atteint son apogée au XVIIe siècle et perdure jusqu’en 1761. Des mines ont par ailleurs été exploitées aux mêmes époques, voire antérieurement, sur le versant sud (franc-comtois) de ces mêmes montagnes par les Bourguignons, en particulier à Château-Lambert, dont les galeries sont parfois très proches de celles des mines du Thillot.

Exceptionnellement, vous pourrez découvrir les bornes frontières, séparant les exploitations minières du Thillot et de Château-Lambert. Ces bornes ont été mises en place par les mineurs au XVIIe afin…

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