Du Thillot à Château-Lambert – les filons sous la frontière, quelle histoire !, Salle Jean-Paul Sac – Médiathèque du Thillot, Le Thillot

Informations pratiques

Du Thillot à Château-Lambert – les filons sous la frontière, quelle histoire ! Vendredi 18 septembre, 20h15 Salle Jean-Paul Sac – Médiathèque du Thillot Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Si des contestations de propriétés ont été souvent rencontrées entre territoires miniers, un cas très particulier, peut-être unique, est attesté durant deux siècles sur les limites de Lorraine et de Bourgogne.

Les nouvelles données archéologiques renseignent certains points importants des rapports entre les deux communautés comme l’origine des graves conflits, mais expliquent, en fonction de la géographie et des ressources, ainsi que des dynamiques d’exploitation, les raisons de choix techniques différents.

Conférence donnée par Francis Pierre – président de la SESAM (Société d’étude et de sauvegarde des anciennes mines) et responsable des fouilles sur le site minier du Thillot.

Salle Jean-Paul Sac – Médiathèque du Thillot 11 bis Avenue de Verdun 88160 Le Thillot Le Thillot 88160 Vosges Grand Est

Si des contestations de propriétés ont été souvent rencontrées entre territoires miniers, un cas très particulier, peut-être unique, est attesté durant deux siècles sur les limites de Lorraine et de …

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