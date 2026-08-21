Du Thillot à Château-Lambert – les filons sous la frontière, quelle histoire !, Salle Jean-Paul Sac – Médiathèque du Thillot, Le Thillot
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Jean-Paul Sac - Médiathèque du Thillot · Le Thillot
Informations pratiques
Du Thillot à Château-Lambert – les filons sous la frontière, quelle histoire ! Vendredi 18 septembre, 20h15 Salle Jean-Paul Sac – Médiathèque du Thillot Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Si des contestations de propriétés ont été souvent rencontrées entre territoires miniers, un cas très particulier, peut-être unique, est attesté durant deux siècles sur les limites de Lorraine et de Bourgogne.
Les nouvelles données archéologiques renseignent certains points importants des rapports entre les deux communautés comme l’origine des graves conflits, mais expliquent, en fonction de la géographie et des ressources, ainsi que des dynamiques d’exploitation, les raisons de choix techniques différents.
Conférence donnée par Francis Pierre – président de la SESAM (Société d’étude et de sauvegarde des anciennes mines) et responsable des fouilles sur le site minier du Thillot.
Salle Jean-Paul Sac – Médiathèque du Thillot 11 bis Avenue de Verdun 88160 Le Thillot Le Thillot 88160 Vosges Grand Est
Si des contestations de propriétés ont été souvent rencontrées entre territoires miniers, un cas très particulier, peut-être unique, est attesté durant deux siècles sur les limites de Lorraine et de …
©Schwazer Bergbuch
À voir aussi à Le Thillot (Vosges)
- Visite des anciennes mines de cuivre des ducs de Lorraine, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot 19 septembre 2026
- Visite de la galerie des Arts, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot 19 septembre 2026
- Découverte des bornes frontières minières, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot 19 septembre 2026
- Visite du circuit hydraulique du Maître des engins, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot 19 septembre 2026
- Trail des Hautes-Mynes Salle omnisport Maurice Schoenacker Le Thillot 4 octobre 2026