Découverte des carrés botaniques, Jardin des plantes, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Découverte des carrés botaniques Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin des plantes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Partez pour une visite guidée à la découverte des Carrés botaniques du Jardin des Plantes. Explorez leur diversité végétale, découvrez leurs richesses scientifiques et comprenez leur rôle essentiel dans la sensibilisation à la botanique et à la biodiversité.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jepm.lille.fr »}]
Visite guidée
CJB
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