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Découverte des carrés botaniques, Jardin des plantes, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Jardin des plantes · Lille

Découverte des carrés botaniques, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord

Découverte des carrés botaniques Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin des plantes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez pour une visite guidée à la découverte des Carrés botaniques du Jardin des Plantes. Explorez leur diversité végétale, découvrez leurs richesses scientifiques et comprenez leur rôle essentiel dans la sensibilisation à la botanique et à la biodiversité.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jepm.lille.fr »}]
Visite guidée

CJB

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