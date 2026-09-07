Découverte des collections, Musée Georges de La Tour, Vic-sur-Seille
samedi 19 septembre 2026 · Musée Georges de La Tour · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Découverte des collections 19 et 20 septembre Musée Georges de La Tour Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le musée vous invite à venir découvrir ses collections, ainsi que le dépôt d’une vingtaine d’oeuvres du musée de Troyes, sur le thème de la grande peinture académique du XIXe siècle.
Musée Georges de La Tour Place Jeanne d’Arc, 57630 Vic-sur-Seille, France Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est 0387780530 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-georges-de-la-tour Doté d’une collection de peinture très cohérente, le musée trouve une situation privilégiée à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre Georges de La Tour. Le public peut y découvrir une centaine de peintures, du XVIIe au XIXe siècle ainsi que l’exceptionnelle toile « Saint-Jean Baptiste dans le Désert », oeuvre majeure du peintre, achetée par le Conseil départemental de la Moselle en 1994. Le musée présente également des collections historiques vicoises.
Le musée vous invite à venir découvrir ses collections, ainsi que le dépôt d’une vingtaine d’oeuvres du musée de Troyes, sur le thème de la grande peinture académique du XIXe siècle.
CD57/Musée GDLT©
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