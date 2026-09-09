Le monde des couleurs ! Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Vic-sur-Seille

Le monde des couleurs !

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 10:30:00

fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Dans cette activité nous allons étudier les différentes couleur et essayer de comprendre pourquoi nous en préférons certaines. En quoi les couleurs et les émotions sont-elles liées?

Pour les 4-7 ans.Enfants

4 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

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English :

In this activity, we’ll explore different colors and try to understand why we prefer certain ones. How are colors and emotions connected?

For ages 4–7.

L’événement Le monde des couleurs ! Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS