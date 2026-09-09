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AGENDA · Vic-sur-Seille

Le monde des couleurs ! Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

mercredi 9 septembre 2026 · Place Jeanne D'Arc · Vic-sur-Seille

Le monde des couleurs ! Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place Jeanne D'Arc
Adresse
Musée Départemental Georges de La Tour
Ville
57630 Vic-sur-Seille
Département
Moselle
Tarif
4 Tarif enfant

Vic-sur-Seille

Le monde des couleurs !

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 10:30:00
fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Dans cette activité nous allons étudier les différentes couleur et essayer de comprendre pourquoi nous en préférons certaines. En quoi les couleurs et les émotions sont-elles liées?

Pour les 4-7 ans.Enfants
4  .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30  mgdlt@moselle.fr

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English :

In this activity, we’ll explore different colors and try to understand why we prefer certain ones. How are colors and emotions connected?

For ages 4–7.

L’événement Le monde des couleurs ! Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS

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