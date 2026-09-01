Journée européennes du patrimoine Musée Georges de la Tour Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Vic-sur-Seille

Journée européennes du patrimoine Musée Georges de la Tour

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine le 19 et 20 septembre 2026, redécouvrez les collections du Musée départemental Georges de La Tour ainsi que la collection en voyage des œuvres du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes.

Le dimanche 20 septembre Sébastien Milleville restaurateur du patrimoine interviendra au Musée Georges de La Tour pour la restauration du cadre du Portrait présumé de Virginia da Vezzo.

Aux horaires d’ouverture du siteEnfants

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Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

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English :

As part of European Heritage Days on September 19 and 20, 2026, rediscover the collections of the Georges de La Tour Departmental Museum as well as the “On Tour” collection of works from the Troyes Museum of Fine Arts and Archaeology.

Sunday, September 20: Sébastien Milleville, a heritage conservator, will be at the Georges de La Tour Museum to discuss the restoration of the frame of the “Presumed Portrait of Virginia da Vezzo.”

During the site’s regular opening hours

L’événement Journée européennes du patrimoine Musée Georges de la Tour Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS