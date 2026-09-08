Découverte des coulisses du TER : simulateur de conduite et visite d’une rame !, Technicentre Nouvelle Aquitaine – Limoges Montplaisir, Limoges

Informations pratiques

Découverte des coulisses du TER : simulateur de conduite et visite d’une rame ! Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Technicentre Nouvelle Aquitaine – Limoges Montplaisir Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez au cœur des métiers du train avec la Direction territoriale des lignes TER Limousin-Périgord.

Un parcours inédit d’environ 1 h 30 vous permettra de découvrir les coulisses du monde ferroviaire.

Prenez place aux commandes d’un simulateur de conduite : installé devant un véritable pupitre face aux écrans, vous découvrirez concrètement les gestes des conducteurs, le maniement des commandes et les réalités de la signalisation ferroviaire.

L’expérience se poursuivra avec la découverte d’un autorail TER, dont vous pourrez explorer la rame ainsi que la cabine de conduite.

Technicentre Nouvelle Aquitaine – Limoges Montplaisir 1 Passerelle Montplaisir, 87000 Limoges Limoges 87085 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Plongez au cœur des métiers du train avec la Direction Territoriale des Lignes TER Limousin-Périgord !

©Laurent Girardy