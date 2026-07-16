Découverte des douches du Paris-Roubaix, Parc des Sports, Roubaix
dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Sports · Roubaix
Informations pratiques
Découverte des douches du Paris-Roubaix Dimanche 20 septembre, 08h00 Parc des Sports Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Construites en 1928, les douches du vélodrome sont devenues un lieu mythique de l’arrivée du Paris-Roubaix, entre patrimoine architectural et mémoire sportive. Ces 90 cabines en béton, conçues pour accueillir les enfants de l’entre deux-guerres, accueillent aujourd’hui les coureurs épuisés de la « reine des classiques ». Chacune arbore une plaque au nom d’un grand vainqueur: Merckx, Hinault, Boonen ou Sagan…
Le parc des sports reçoit cette année le départ de la course Ch’ti vélo rétro, organisée par l’association Hauts de France Terre de Vélos, mettant en valeurs le patrimoine industriel du vélo dans les Hauts-de-France.
Parc des Sports 81 avenue du Parc des Sports, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
Construites en 1928, les douches du vélodrome sont devenues un lieu mythique de l’arrivée du Paris-Roubaix, entre patrimoine architectural et mémoire sportive. Ces 90 cabines en béton, conçues pour «…
©A. Gadeau
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