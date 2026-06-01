Découverte des jardins de l’Archive d’État de Naples, Archivio di Stato di Napoli, Napoli

Découverte des jardins de l’Archive d’État de Naples Samedi 6 juin, 09h30 Archivio di Stato di Napoli Napoli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

À l’occasion de l’événement « Rendez-vous dans le jardin 2026 », les Archives d’État de Naples organisent deux visites guidées des espaces verts de leur siège, restaurés dans le cadre du projet « Restauration et mise en valeur des jardins historiques du complexe monumental de l’ancien monastère des Saints Severino et Sossio », financé par les fonds PNRR.

La restauration du vert des cloîtres en marbre, du platane et de Capasso, ainsi que de l’ancien jardin des agrumes a contribué non seulement à la mise en valeur du monument, mais aussi à la régénération urbaine d’un morceau du centre historique de Naples.

Les visites, organisées en collaboration avec l’association Premio Greencare, auront lieu le samedi 6 juin 2026 à 9h30 et 11h30.

Les visites sont gratuites et sans frais d’entrée.

Archivio di Stato di Napoli piazzetta Grande Archivio, 5 – 80138 Napoli Napoli Pendino Napoli Campania https://archiviodistatonapoli.cultura.gov.it/home

À l’occasion de l’événement « Rendez-vous dans le jardin 2026 », les Archives d’État de Naples organisent deux visites guidées des espaces verts de leur siège, restaurés dans le cadre du projet « Rest

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