Fleurs et couleurs dans le jardin arabo-islamique. Dialogues culturels à partir du vert, Villino Casciaro, Napoli

Fleurs et couleurs dans le jardin arabo-islamique. Dialogues culturels à partir du vert Samedi 6 juin, 10h30 Villino Casciaro Napoli

Maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fleurs et couleurs dans le jardin arabe islamique. Dialogues culturels à partir du vert. Une conversation à plusieurs voix pour découvrir le jardin dans différentes cultures à travers les significations, l’histoire, les différences et les similitudes. Les couleurs et la valeur attribuée aux fleurs, essences et plantes codifient les différentes cultures en donnant naissance à des lieux qui expriment des visions du monde et de la vie. Le jardin est un lieu de l’âme à raconter, partager, connaître et faire connaître. Notre rendez-vous sera dans un jardin urbain secret pour un dialogue interculturel où des professionnelles expertes nous guideront dans un voyage pour apprendre à « voir » et lire un jardin islamique.

Villino Casciaro Via Solimena 92 Napoli Napoli 80129 Municipalità 5 Napoli Campania 366126392 http://www.enterprisingirls.it [{« type »: « email », « value »: « presidente@enterprisingirls.it »}] Le jardin, privé, non ouvert au public, est à l’intérieur d’une villa Liberty au cœur du quartier de Vomero à Naples. Il y a des arbres de haute tige, des arbustes du maquis méditerranéen, des bordures et des parterres de fleurs. Avec la ligne de métro 1, avec le funiculaire de Piazza Amedeo et celui de Piazza Augusteo, avec plusieurs bus

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Giuliana Cacciapuoti