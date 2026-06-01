Le jardin de la tour : le visible et l’invisible, Giardino Torre, Napoli

Le jardin de la tour : le visible et l’invisible Samedi 6 juin, 10h30 Giardino Torre Napoli

Maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Un parcours guidé pour observer la relation historique entre nature, production agricole et paysage réel. La visite invite à lire le paysage historique et à découvrir ce qui reste normalement invisible, en apprenant à observer les détails botaniques, les perspectives, les traces historiques et les fonctions productives du Jardin Torre.

À travers le parcours, il sera possible d’observer le Jardin comme infrastructure historique et productive bourbonienne, de découvrir des visuels, des axes prospectifs, des agrumes et des arbres historiques, et de lire les « signes invisibles » du paysage : systèmes d’irrigation, acclimatation botanique, fonctions agricoles et décoratives.

La visite guidée est gratuite avec des places limitées.

Entrée recommandée Porta Miano : prendre en compte environ 20 minutes à pied.

Pour info et réservations, envoyez un courriel à réservation i@delizie-reali.it

Giardino Torre VIA MIANO 2 Napoli 80144 San Carlo all’Arena Napoli Campania 081 2241770 https://deliziereali.it/ https://www.instagram.com/deliziereali_/?hl=it [{« type »: « email », « value »: « prenotazioni@delizie-reali.it »}] [{« link »: « mailto:prenotazioni@delizie-reali.it »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

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