Découverte des jardins, La Chartreuse de Neuville, Neuville-sous-Montreuil

Découverte des jardins 6 et 7 juin La Chartreuse de Neuville Pas-de-Calais

Tarif unique d’accès aux jardins et au marché des artisans : 3 € / Gratuit pour les moins de 6 ans et les personnes en situation de handicap. Les visites guidées de la Chartreuse sont proposées aux tarifs et horaires habituels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans les jardins et les espaces de la Chartreuse vous pourrez :

– Rencontrer et échanger avec les jardiniers sur les bonnes pratiques pour un jardin réussi

– Participer à un atelier Réussir ses semis

– Profiter de l’exposition photo sur Les animaux des Hauts-de-France de l’association Reflet sauvage

– Acheter des graines et des plantes

– Découvrir notre marché des artisans. Des artisans d’art et des artisans proposant des oeuvres et des produits liés au jardin : vannerie, toiles fleuries, naturopathie, céramique en raku, accessoires faits main, teintures végétales…

– assister à la tonte de moutons d’Ouessant…

La Chartreuse de Neuville 1 Allee de la Chartreuse, 62170 Neuville-sous-Montreuil, France Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321065697 https://lachartreusedeneuville.org Les Jardins de la Chartreuse de Neuville sont devenus au fil du temps un lieu magique pour sensibiliser au respect de la nature, à la préservation de la biodiversité sauvage et cultivée et à l’importance d’une alimentation saine et durable pour notre santé et celle de la terre.

Ouverts d’avril à octobre, en visite libre ou guidée (sur réservation pour les groupes), leur conception est inspirée par le mode de vie des chartreux et leurs fonctions monastiques originelles : vivrière, médicinale, de fleurissement des autels de l’église et des 24 chapelles.

Au fil de votre promenade, vous découvrirez ainsi :

– Un jardin potager connecté Vavilov

– Un jardin de plantes médicinales

– Une mosaïque de 54 carrés

– Un cloitre végétal

– Un sentier spaciement Il est possible de se garer dans l’allée d’accès et dans la pâture attenante.

Dans les jardins et les espaces de la Chartreuse vous pourrez :

© La Chartreuse de Neuville