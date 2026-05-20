Découverte des miels et gourmandises, Epicerie A2 pas d’Elo (Andard), Loire-Authion

Informations pratiques

Découverte des miels et gourmandises Samedi 10 octobre, 09h00 Epicerie A2 pas d’Elo (Andard) Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

À l’occasion de l’Api’week, venez découvrir les miels de mes ruchers à l’épicerie A 2 Pas d’élo située à Andard.

Il y aura aussi des pains d’épices, nougats et bonbons au miel.

Epicerie A2 pas d’Elo (Andard) 47 grand rue 49800 Loire-Authion Loire-Authion 49800 Andard Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0624360152 »}]

Venez déguster les différents miels de mes ruchers. miels pain d’épices