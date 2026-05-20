Découverte des miels et gourmandises, Epicerie A2 pas d’Elo (Andard), Loire-Authion
samedi 10 octobre 2026 · Epicerie A2 pas d'Elo (Andard) · Loire-Authion
Informations pratiques
Découverte des miels et gourmandises Samedi 10 octobre, 09h00 Epicerie A2 pas d’Elo (Andard) Maine-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
À l’occasion de l’Api’week, venez découvrir les miels de mes ruchers à l’épicerie A 2 Pas d’élo située à Andard.
Il y aura aussi des pains d’épices, nougats et bonbons au miel.
Epicerie A2 pas d’Elo (Andard) 47 grand rue 49800 Loire-Authion Loire-Authion 49800 Andard Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0624360152 »}]
Venez déguster les différents miels de mes ruchers. miels pain d’épices
À voir aussi à Loire-Authion (Maine-et-Loire)
- Croisière ornithologique Loire-Odyssée Port Saint-Maur Loire-Authion 16 septembre 2026
- Eglise Saint-Symphorien d’Andard, Eglise de Saint-Symphorien d’Andard, Loire-Authion 19 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle de la Salette à La Bohalle 49800, Chapelle Notre Dame de la Salette, Loire-Authion 19 septembre 2026
- Visite libre église, Eglise Saint-Symphorien, Bauné, Loire-Authion 19 septembre 2026
- Qui fait pousser vos plantes près de chez vous ?, Ernest Turc, Loire-Authion 19 septembre 2026