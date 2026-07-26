Découverte des milieux aquatiques D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Découverte des milieux aquatiques

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 13:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez pour une immersion au cœur de la rivière Iraty, en Soule.

Yvon vous propose une découverte immersive de la rivière Iraty, directement sur les berges et dans l’eau. Cette sortie naturaliste permet d’observer et d’identifier la faune associée à la rivière et à la forêt environnante. À travers une approche pédagogique et sensible, vous découvrez les liens étroits entre la rivière et la forêt environnante, ainsi que les enjeux liés à leur préservation. Une expérience de terrain au plus près du vivant, qui favorise l’observation et la curiosité. Équipement recommandé bottes ou chaussures adaptées pour aller dans l’eau, imperméable et crème solaire. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Sur inscription. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Découverte des milieux aquatiques

L’événement Découverte des milieux aquatiques Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque