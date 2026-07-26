Découverte des milieux aquatiques D19 Larrau
jeudi 20 août 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Découverte des milieux aquatiques
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 13:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Partez pour une immersion au cœur de la rivière Iraty, en Soule.
Yvon vous propose une découverte immersive de la rivière Iraty, directement sur les berges et dans l’eau. Cette sortie naturaliste permet d’observer et d’identifier la faune associée à la rivière et à la forêt environnante. À travers une approche pédagogique et sensible, vous découvrez les liens étroits entre la rivière et la forêt environnante, ainsi que les enjeux liés à leur préservation. Une expérience de terrain au plus près du vivant, qui favorise l’observation et la curiosité. Équipement recommandé bottes ou chaussures adaptées pour aller dans l’eau, imperméable et crème solaire. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Sur inscription. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte des milieux aquatiques
L’événement Découverte des milieux aquatiques Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Larrau (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier bien-être démarrer son référentiel de naissance, Larrau 30 juillet 2026
- Balade botanique Larrau 30 juillet 2026
- Méditation de pleine conscience Larrau 31 juillet 2026
- Hebentik chant basque D19 Larrau 31 juillet 2026
- Observation des étoiles Larrau 2 août 2026