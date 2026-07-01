Découverte des Mycologues du Fort, Fort de Sucy, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Découverte des Mycologues du Fort 19 et 20 septembre Fort de Sucy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’amicale des mycologues de Sucy vous présentent une mini exposition de champignons, cueillis dans la forêt Notre-Dame. Les membres de l’association pourront également répondre à vos questions concernant les différentes variétés de champignons ou vos cueillettes.

Fort de Sucy Allée Séré-de-Rivières – Allée des Douves 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.defenseparis.fr Le Fort du Sucy est l’un des rares ouvrages ouverts au public de la seconde ceinture fortifiée de Paris. Architecture militaire caractéristique de la fin du XIXe siècle. Ce bâtiment fut construit par Séré de Rivières entre 1874 et 1885 sur le rebord du plateau de Brie à l’emplacement des canons prussiens du siège de 1870. Les forts de la seconde ceinture devaient tenir à distance un éventuel assaillant. Ce lieu a servi de centre logistique à un centre de résistance en 1914. RER A Sucy-Bonneuil / Arrêt de bus n°5 « Lys d’Or »

Exposition « Mycologues du Fort »

Ville de Sucy