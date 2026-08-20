Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules, Les Navettes des Accoules, Marseille

Informations pratiques

Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules 19 et 20 septembre Les Navettes des Accoules Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dégustation offerte de la Navette Marseillaise et explications de son histoire et sa fabrication.

Les Navettes des Accoules 68 rue Caisserie 13002 Marseille Marseille 13002 Le Panier Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dégustation offerte de la Navette Marseillaise et explications de son histoire et sa fabrication.

©Madrague Studio