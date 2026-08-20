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Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules, Les Navettes des Accoules, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Les Navettes des Accoules · Marseille

Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules, Les Navettes des Accoules, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Navettes des Accoules
Adresse
68 rue Caisserie 13002 Marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules 19 et 20 septembre Les Navettes des Accoules Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dégustation offerte de la Navette Marseillaise et explications de son histoire et sa fabrication.

Les Navettes des Accoules 68 rue Caisserie 13002 Marseille Marseille 13002 Le Panier Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dégustation offerte de la Navette Marseillaise et explications de son histoire et sa fabrication.

©Madrague Studio

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