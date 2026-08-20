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Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules, Les Navettes des Accoules, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Les Navettes des Accoules · Marseille
Informations pratiques
Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules 19 et 20 septembre Les Navettes des Accoules Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dégustation offerte de la Navette Marseillaise et explications de son histoire et sa fabrication.
Les Navettes des Accoules 68 rue Caisserie 13002 Marseille Marseille 13002 Le Panier Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dégustation offerte de la Navette Marseillaise et explications de son histoire et sa fabrication.
©Madrague Studio
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