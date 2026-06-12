DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU LITTORAL ET DES ANIMAUX MARINS À LA BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon jeudi 16 juillet 2026.

Canet-en-Roussillon

DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU LITTORAL ET DES ANIMAUX MARINS À LA BIBLIOPLAGE

50 Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-13 13:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Des activités pour les enfants pour découvrir les animaux du bord de mer !

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50 Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67 biblio@canetenroussillon.fr

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English :

Activities for kids to discover seaside animals!

L’événement DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU LITTORAL ET DES ANIMAUX MARINS À LA BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-12 par MAIRIE CANET