Découverte des oiseaux hivernants Saint-Quentin-en-Tourmont
lundi 28 décembre 2026 · Saint-Quentin-en-Tourmont
Informations pratiques
Saint-Quentin-en-Tourmont
Découverte des oiseaux hivernants
25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-28 09:00:00
fin : 2026-12-28
Date(s) :
2026-12-28 2026-12-30
Lors de la visite, le guide vous fera découvrir la vie sauvage hivernale les espèces emblématiques de la saison,
canards et autres oiseaux migrateurs venus passer l’hiver au Parc.
Lors de la visite, le guide vous fera découvrir la vie sauvage hivernale les espèces emblématiques de la saison,
canards et autres oiseaux migrateurs venus passer l’hiver au Parc. .
25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 68 99
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English :
During the visit, the guide will introduce you to winter wildlife: the emblematic species of the season,
ducks and other migratory birds that spend the winter in the Park.
L’événement Découverte des oiseaux hivernants Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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