Informations pratiques

Saint-Quentin-en-Tourmont

Découverte des oiseaux hivernants

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28 09:00:00

fin : 2026-12-28

Date(s) :

2026-12-28 2026-12-30

Lors de la visite, le guide vous fera découvrir la vie sauvage hivernale les espèces emblématiques de la saison,

canards et autres oiseaux migrateurs venus passer l’hiver au Parc.

Lors de la visite, le guide vous fera découvrir la vie sauvage hivernale les espèces emblématiques de la saison,

canards et autres oiseaux migrateurs venus passer l’hiver au Parc. .

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 68 99

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English :

During the visit, the guide will introduce you to winter wildlife: the emblematic species of the season,

ducks and other migratory birds that spend the winter in the Park.

L’événement Découverte des oiseaux hivernants Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre