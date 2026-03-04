Découverte des petites bêtes aquatiques Neuvy-sur-Barangeon

Découverte des petites bêtes aquatiques

Venez découvrir le monde insoupçonné des eaux douces. Récoltez une multitude de petites bêtes à l’aide d’une passoire et d’un pot.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Come and discover the unsuspected world of freshwater. Collect a multitude of little creatures using a strainer and a pot.

