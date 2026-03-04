Découverte des petites bêtes aquatiques Neuvy-sur-Barangeon
Découverte des petites bêtes aquatiques Neuvy-sur-Barangeon mercredi 19 août 2026.
Découverte des petites bêtes aquatiques
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez découvrir le monde insoupçonné des eaux douces. Récoltez une multitude de petites bêtes à l’aide d’une passoire et d’un pot.
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Come and discover the unsuspected world of freshwater. Collect a multitude of little creatures using a strainer and a pot.
