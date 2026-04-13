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Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries, Parc des Tanneries, Saint-Pierre-en-Auge

Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries, Parc des Tanneries, Saint-Pierre-en-Auge

Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries, Parc des Tanneries, Saint-Pierre-en-Auge jeudi 13 août 2026.

Lieu : Parc des Tanneries

Adresse : Parc des TanneriesPas de descriptionSAINT-PIERRE-EN-AUGE

Ville : 14170 Saint-Pierre-en-Auge

Département : Calvados

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries Jeudi 13 août, 14h30 Parc des Tanneries Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T14:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T14:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00

Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.
(1km/1h30) – Niveau 1

Parc des Tanneries Parc des TanneriesPas de descriptionSAINT-PIERRE-EN-AUGE Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}]
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