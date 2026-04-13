Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries, Parc des Tanneries, Saint-Pierre-en-Auge

Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries Jeudi 13 août, 14h30 Parc des Tanneries Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T14:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T14:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00

Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.

(1km/1h30) – Niveau 1

Parc des Tanneries Parc des TanneriesPas de descriptionSAINT-PIERRE-EN-AUGE Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}]

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