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Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées Eaux-Bonnes

Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées Eaux-Bonnes

Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées Eaux-Bonnes jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Maison de Gourette
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Eaux-Bonnes

Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Le vautour fauve, le milan, le Desman,le gypaête, connaissez vous ces créatures qui arpentent nos montagnes ? Venez nous retrouver pour un atelier pédagogique autour de la faune des Pyrénées, moulages d’empreintes, photos, jumelles si la chance nous accompagne. Dès 6 ans.
Sur inscription dans les offices de tourisme ou sur place à la Maison de Gourette   .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27 

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English : Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées

L’événement Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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