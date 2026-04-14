Découverte des réalités virtuelle et augmentée, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Découverte des réalités virtuelle et augmentée, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Découverte des réalités virtuelle et augmentée Mercredi 22 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Mercredi 22 avril – 15h-17h
Des expériences immergées, des découvertes de lieux remarquables mondiaux, des jeux implémentés dans le décor de la médiathèque feront voyager petits et grands.
pôle Actualités (rez-de-chaussée)
À partir de 13 ans
Médiathèque José Cabanis 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/mediatheque-jose-cabanis La Médiathèque José Cabanis, à deux pas de la gare Matabiau, vous accueille 6 jours sur 7. L’entrée et les services sont libres et gratuits pour toutes et tous. Pour stationner, vous avez deux choix : il existe deux places PMR, rue Leduc, à proximité immédiate de la médiathèque et on retrouve aussi des places de parking réservées dans le parking souterrain Indigo (parking payant)
Durant les vacances scolaires, l’atelier Déclic vous fait découvrir l’univers de la réalité virtuelle. @telier numérique
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