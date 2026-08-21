Découverte des ressources numériques autour du patrimoine, Médiathèque Le Moule, Le Moule

Informations pratiques

Découverte des ressources numériques autour du patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Médiathèque Le Moule Guadeloupe

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exploration de la collection Guadeloupe, Martinique, Guyane de la Micro-Folie.

Espace de réalité virtuelle : visite virtuelle à 360° du littoral et des espaces naturels sensibles de la Guadeloupe.

Learning Lab : Découverte de l’art contemporain caribéen et des archives historiques du Moule via les ressources numériques de la médiathèque.

Atelier littérature jeunesse : sensibilisation à la thématique « patrimoine en péril » autour d’albums sur les enjeux de la préservation du patrimoine naturel sensible.

Médiathèque Le Moule 48 Rue Saint Jean, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 0590230930 https://mediathequesnordguadeloupe.bibli.fr

Exploration de la collection Guadeloupe, Martinique, Guyane de la Micro-Folie.

©La Villette