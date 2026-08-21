Découverte des ressources numériques de la Médiathèque, Médiathèque municipale Jehanne Arnaud, Sainte-Maxime
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale Jehanne Arnaud · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Découverte des ressources numériques de la Médiathèque 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Jehanne Arnaud Var
Un compte lecteur sur le site de la Médiathèque est nécessaire pour participer à cet atelier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T11:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Livres numériques, autoformation, presse et applications : découvrez une offre numérique aux multiples couleurs, accessible où que vous soyez.
Médiathèque municipale Jehanne Arnaud 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 56 77 70 https://sainte-maxime-pom.c3rb.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086059685420 [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 56 77 70 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ste-maxime.fr »}] La Médiathèque Municipale Jehanne Arnaud de Sainte-Maxime est un lieu convivial dédié à la culture, où petits et grands peuvent trouver : livres, bandes dessinées, périodiques, CD et DVD à consulter sur place ou à emprunter (avec abonnement). Un accès libre WI-FI avec votre ordinateur, tablette, smartphone est disponible aux heures d’ouverture.
Tout au long de l’année, des animations, ateliers, conférences et expositions pour adultes et enfants sont proposés. Parking gratuit (350 places)
Accès handicapés
Navettes SimpliBus (Arrêt : Pôle Culturel)
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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