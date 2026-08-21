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Découverte des ressources numériques de la Médiathèque, Médiathèque municipale Jehanne Arnaud, Sainte-Maxime

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale Jehanne Arnaud · Sainte-Maxime

Découverte des ressources numériques de la Médiathèque, Médiathèque municipale Jehanne Arnaud, Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale Jehanne Arnaud
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif
Un compte lecteur sur le site de la Médiathèque est nécessaire pour participer à cet atelier.

Découverte des ressources numériques de la Médiathèque 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Jehanne Arnaud Var

Un compte lecteur sur le site de la Médiathèque est nécessaire pour participer à cet atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T11:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Livres numériques, autoformation, presse et applications : découvrez une offre numérique aux multiples couleurs, accessible où que vous soyez.

Médiathèque municipale Jehanne Arnaud 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 56 77 70 https://sainte-maxime-pom.c3rb.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086059685420 [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 56 77 70 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ste-maxime.fr »}] La Médiathèque Municipale Jehanne Arnaud de Sainte-Maxime est un lieu convivial dédié à la culture, où petits et grands peuvent trouver : livres, bandes dessinées, périodiques, CD et DVD à consulter sur place ou à emprunter (avec abonnement). Un accès libre WI-FI avec votre ordinateur, tablette, smartphone est disponible aux heures d’ouverture.
Tout au long de l’année, des animations, ateliers, conférences et expositions pour adultes et enfants sont proposés. Parking gratuit (350 places)
Accès handicapés
Navettes SimpliBus (Arrêt : Pôle Culturel)
Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

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